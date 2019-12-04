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«Билет в будущее» получили юные жители Уссурийска
Уссурийский городской округ признан лидером среди других муниципалитетов Приморья, реализующих федпроект «Билет в будущее» для школьников, сообщает DEITA.RU.
В администрации Приморского края рассказали, что проект призван помочь школьникам определиться с выбором будущей профессиональной деятельностью в два этапа - через тестирование на профориентацию и детальное знакомство с той или иной профессией непосредственно на предполагаемом месте работы.
«В ходе второго этапа на дети посещали дополнительные занятия, на которых выступали представители разных профессий, ездили с экскурсиями на предприятия и в организации, чтобы получить возможность лично познакомиться с работой в конкретной сфере до поступления в высшее или среднее учебное заведение», - рассказали в краевой администрации.
Отмечается, что за год в профориентационных мероприятиях приняли участие свыше десяти тысяч учащихся приморских школ. Наибольший охват зафиксирован в Уссурийском городском округе - две с половиной тысяч юных участников вместо ста запланированных.
На втором месте находятся Владивосток и Арсеньев, которым чуть-чуть не хватило до охвата в тысячу школьников. На третьем - Находка, чей охват в рамках проекта составил пятьсот двадцать семь юных приморцев.
Кстати, Приморский край занял пятое место среди российских регионов за эффективную реализацию «Билета в будущее», который является частью национального проекта «Образование», охватывающего все регионы России.
Екатерина Цой