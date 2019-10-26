Новости
Почему система второй пенсии рухнет, сказал эксперт
26 Октябрь 2019, 11:20
Фото: Приморье накрыло снегом
26 Октябрь 2019, 10:45
Родственников защитят от «черных коллекторов»
26 Октябрь 2019, 10:15
В России разрешат делать ремонт ночью
26 Октябрь 2019, 09:45
Снег и дождь: синоптики дали прогноз на ближайшее время
26 Октябрь 2019, 09:15
Миллионы дальневосточников заперты: люди взбунтовались против Минтранса
26 Октябрь 2019, 08:45
Думают только о деньгах: сотни людей могли погибнуть в крупном ТЦ
26 Октябрь 2019, 08:15
Реализация нацпроекта БКАД полным ходом идёт на Сахалине
26 Октябрь 2019, 08:00
Билетов на декабрь нет: Минтрансу поручили разобраться с Аэрофлотом
Проблему дальневосточников заметили власти, сообщает
DEITA.RU.
Жители ДФО неоднократно жаловались на отсутствие в продаже билетов в Москву из аэропортов Дальнего Востока. Проблемы с покупкой начнутся у любого, кто захочет купить билеты на декабрь и следующие месяцы.
На ситуацию обратили внимание депутаты Госдумы в ходе заседания. По мнению парламентариев, сложившуюся ситуацию должен немендленно разрешить Минтранс. Из-за отсутствия прямых рейсов до Москвы люди не могут спланировать дорогу в медцентры, а также на отдых. Под угрозой срыва детские поездки на экскурсии.
Пока у дальневосточников есть только один выход – рейсы с пересадками. Если прямой длится 8 часов, то стыковочные могут растянуться на сутки и более. Кроме того, такие билеты стоят в разы дороже, и не каждый пассажир в состоянии перенести такое испытание.
Елена Миронова