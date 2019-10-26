Билетов на декабрь нет: Минтрансу поручили разобраться с Аэрофлотом

Проблему дальневосточников заметили власти, сообщает DEITA.RU.



Жители ДФО неоднократно жаловались на отсутствие в продаже билетов в Москву из аэропортов Дальнего Востока. Проблемы с покупкой начнутся у любого, кто захочет купить билеты на декабрь и следующие месяцы.

На ситуацию обратили внимание депутаты Госдумы в ходе заседания. По мнению парламентариев, сложившуюся ситуацию должен немендленно разрешить Минтранс. Из-за отсутствия прямых рейсов до Москвы люди не могут спланировать дорогу в медцентры, а также на отдых. Под угрозой срыва детские поездки на экскурсии.

Пока у дальневосточников есть только один выход – рейсы с пересадками. Если прямой длится 8 часов, то стыковочные могут растянуться на сутки и более. Кроме того, такие билеты стоят в разы дороже, и не каждый пассажир в состоянии перенести такое испытание.

Елена Миронова