Билетов нет: «Аэрофлот» не полетит на Дальний Восток

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» невозможно приобрести билет в Москву из любого города ДФО на любую дату следующего 2020 года, сообщает DEITA.RU. Не только не осуществляется продажа авиабилетов, но и в расписании не стоит ни одного маршрута.

Как стало известно, продажу билетов закрыли еще в августе, на тот момент рейсы в расписании стояли, однако купить билет уже нельзя было. Специалисты рынка это связывают с отменой плоских тарифов. В итоге всем путешественникам придется переплачивать, ведь если на «Аэрофлоте» до столицы и обратно можно было слетать за 25 тысяч рублей, то у его ближайших конкурентов, которые пока планируют совершать перелеты, цена полет только в одну сторону начинается от 20 тысяч рублей.

В самой компании отметили, что сейчас в компании завершается формирование программы перелетов в зимний период на 2019-2020 годы на дальние расстояния. При этом там обещают сохранить программу плоских тарифов, а билеты начнут продавать после утверждения расписания.

Отметим, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в очередной раз заявил об убыточности плоских тарифов накануне юбилейного ВЭФ, отметив, что компания планирует от них отказаться. Намекнув, правда, что оставит плоские тарифы при условии получения компенсаций от государств аза упущенную выгоду. Однако президента такой шантаж не устроил: Владимир Путин по-другому решил вопрос транспортной доступности Дальнего Востока. По итогам ВЭФ президент РФ поручил на законодательном уровне закрепить приоритет по перелету в страны АТР для авиакомпаний, которые совершают перелеты на Дальний Восток. Видимо, в этой схеме «Аэрофлот» не заинтересован, как и его дочерняя компания «Аврора», которая совершает не только перелеты между Сахалином, Приморьем и Хабаровским краем, но и несколько рейсов в страны АТР.

Иван Юрьев