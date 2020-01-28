Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Средства из Фонда Билла и Мелинды Гейтс пойдут на сдерживание распространения опасной болезни и на разработку вакцины, сообщает DEITA.RU.



Информация о выделении из средств фонда 5 миллионов долларов США было опубликовано China Daily. Деньги будут направлены на поддержку специалистов, борющихся с 2019-nCoV непосредственно на местах, на усовершенствование методов выявления заболевших, на безопасное содержание пациентов и на увеличение темпов создания вакцины против вируса.

«Нашей целью всегда было повышение уровня профилактики и контроля инфекционных заболеваний, а также укрепление здоровья и безопасности во всем мире. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами для решения проблем», – сказал Инуо Ли, директор китайского отделения Фонда Гейтс.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс считается крупнейшим благотворительным фондом в США, его центральные задачи – улучшение системы здравоохранения и борьба с голодом в бедных странах.

Коронавирус, начавший свое распространение из китайского города Ухань, уже вызвал десятки смертей и стал причиной изоляции города.

Елена Кот