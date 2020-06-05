Билл Гейтс прокомментировал обвинения в планах чипировать человечество

Миллиардер Билл Гейтс признался, что слышал о теориях, согласно которым он намеревается вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Основатель одного из крупнейших благотворительных фондов напомнил, что для создания группового иммунитета, нужно вакцинировать около 80% населения планеты, пишет РБК.

«Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», – подчеркивает Гейтс.

Как подчеркнул основатель и экс-глава Microsoft, с микрочипами за свою долгую карьеру он не работал. Подобные идеи, по его словам, сложно отрицать, настолько они глупые и странные. Кроме того, сам факт существования таких сумасшедших теорий его пугает.