Список персональных данных, охраняемых законодательно, может пополниться, сообщает DEITA.RU

Биометрию предложили считать конфиденциальными сведениями. Законопроект, который призван их защищать будет рассмотрен Госдумой уже этой осенью.



В данный момент в законодательстве существует пробел, связанный с отсутствием должных норм по защите данных, позволяющих узнать дополнительную информацию о человеке — состояние его здоровья, его питание, образ жизни, поведенческие особенности, чувствительность к фармакологическим препаратам или аллергенам и другие индивидуальные характеристики.

Такая ситуация, по мнению депутатов, может нанести ущерб правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан России.

Для того чтобы устранить правовую коллизию, ещё в начале июля правительство внесло в Госдуму поправки в закон персональных данных. Изменения направлены на обеспечение защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала.

Таким образом, с принятием закона биометрия человека может стать ещё одним видом персональных данных, гарантии по защите которых возьмёт на себя государство.

Дмитрий Шевченко