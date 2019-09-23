«Битва на море» собрала жителей Владивостока на центральной площади

В воскресенье, 22 сентября, на центральной площади Владивостока прошел первый международный турнир «Битва на море», который был организован новым промоушеном IPFC, сообщает DEITA.RU.

В специально построенном автогоне прошло девять боев между спортсменами Приморского края и сборной мира, куда вошли бойцы из Монголии, Кореи, Бразилии и Китая. Семь боев прошли по правилам СБЕ ММА, два по каратэ между соперниками Приморья и России.

В одном из боев на ринг вышли девушки жительница Приморья Юлия Тучкина и корейская спортсменка Ким Йонг Джи. Единогласным решением судей бой выиграла приморская спортсменка. Однако главной схваткой стал бой между приморским спортсменов Шамилем Абдулаевым и бразильским спортсменом Патриком Оливейра. Оба спортсмена представляли силовые ведомства своих стран. Закончилась схватка техническим нокаутом и победой приморского спортсмена. Общий счет боев завершился в пользу приморцев 4:3.

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, турнир собрал тысячи зрителей, что говорит о том, что столица ДФО по праву считается спортивной, а гостям спортивного праздника он пожелал ярких впечатлений и захватывающих поединков.

«Сегодня этот турнир собрал тысячи любителей спорта. Это подчеркивает, что дальневосточная столица по праву считается спортивной», – подчеркнул Олег Кожемяко.

По словам руководителя общественной организации «Приморье за спорт» Эльмира Валитова, проведение подобных мероприятий способствует пропаганде спорта среди детей, молодежи и взрослого населения.

«Нами была создана новая лига IPFC, целью которой является развитие спорта и ММА на всем земном шаре. Уверены в ней спортсмены будут себя чувствовать комфортно, а открыта она будет для борцов со всего мира», - отметил Эльмир Валитов.

Как отметил руководитель промоушена IPFC Евгений Че, первый международный турнир «Битва на море», только первый шаг, но уже достаточно значимый.

«Нами было приложено максимум усилий, чтобы турнир был заделан и проходил в Приморье. В следующие годы мы планируем расширить географию промоушена, по планам мы будем приглашать спортсменов из стран АТР и выводить наших бойцов на мир», - рассказал Евгений ЧЕ.

Отметим, что турнир проходил под эгидой всероссийской организации ММА России, организаторами праздника стала социально-спортивная общественная организация «Приморье за спорт» при поддержке администрации Владивостока и администрации Приморского края.

Иван Крышан