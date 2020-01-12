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Битва за шахматную корону началась в Шанхае и завершится во Владивостоке

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сделал символический ход в партии матча за звание чемпионки мира в Шанхае, сообщает DEITA.RU.

Первая часть матча за шахматную корону завершается в Шанхае в воскресенье 12 января, вторая пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Звание чемпионки мира разыгрывают россиянка Александра Горячкина и нынешняя обладательница мировой шахматной короны китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Перед шестой партией матча счет равный: 2,5 : 2,5. Первые три партии завершились вничью, в четвертой победила китаянка, в пятой – россиянка.

Александре Горячкиной 21 год, она в 2015 и 2017 годах становилась чемпионкой России. Цзюй Вэньцзюнь 28 лет, она выиграла шахматную корону в мае 2018 года у своей соотечественницы Тань Чжунъи.

Дмитрий Санников

Фото: Этери Кублашвили

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