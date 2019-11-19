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Бизнес-империю Фургала раскрыли силовики

Фургал

Обыски прошли в правительстве и у отдельно взятых чиновников, сообщает DEITA.RU.

Политический скандал назревает в Хабаровском крае: силовики почти докопались до основ бизнес-империи нынешнего губернатора Сергея Фургала. Как пишет телеграм-канал «Нешпорт», о бизнесе оппозиционного главы региона давно ходили разговоры.

По некоторым данным, компания «ТОРЭКС» принадлежит родственникам Фургала и его деловым партнерам. В состав группы компаний входит порядка 20 фирм. Основная деятельность продажа за границу лома черных и цветных металлов а также – незаконное возмещение НДС.

Сообщается, что обыски уже прошли по адресу фирмы, а также в правительстве края. По данным анонимного канала, силовики заглядывали к первому зампреду правительства и министру промышленности региона.

Елена Миронова

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