Фотографии сумасшедшей мамаши не только вызывают гнев, но и помогают ей заработать, сообщает DEITA.RU.



В Новосибирске набирает популярность канал 17-летней блогерши. Девушка делает себе славу тем, что снимает на фото и видео будни матери. Только вот вместо обычного живого младенца у нее силиконовая кукла.

На первый взгляд пупс действительно очень похож на ребенка: большие глазки, складочки на лице и тельце, пухлые губки. Но при внимательном изучении люди обращают внимание на то, что «младенец» как будто мертвый. Многие признаются, что это пугает.

Но только не блогершу: она не только получает лайки и комментарии за свои видео и фото, но и прилично зарабатывает. Пользователи соцсетей возмущены таким способом заработка - на искусственном младенце.





«СЫНИШКА???? С какого перепуга вдруг куклы и собаки стали детьми???? И откуда этой соплюхе знать о "материнских" буднях??? Она что, вынашивала его и в муках рожала??? Он что, ночами орёт? Грудь ей дёснами кусает до рези в глазах? У него пузик болит или зубки режутся? Он растёт и развивается??????? Нет??? Тогда ЧТО она называет "сынишкой" и "материнскими" буднями??», – написала в комментариях одна пользовательница.

«На самом деле это даже пугает, это не нормально. Явные проблемы у девушки», – пишет другой комментатор.

«На вид как мёртвый».

Елена Миронова