Бизнес-омбудсмен: Принятие нового КоАП сейчас будет позицией одной стороны

Приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина прокомментировала новую редакцию КоАП, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, в последнее время вся работа регионального бизнес-омбудсмена строится вокруг защиты и сохранения бизнеса в Приморье во время принятых карантинных мер. В связи с этим полностью ознакомиться с новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях пока не получилось.

«Я знаю, что Борис Титов выступал с позиции не применения штрафных санкций, что особенно актуально в нынешней ситуации. В настоящее время все силы направлены на выживание бизнеса, поэтому ознакомится с новой редакцией Кодекса, а тем более проработать его бизнес-сообщество не сможет. Принимать «под шумок» новую редакцию в настоящее время, на мой взгляд, несвоевременно, там будет показана позиция только одной стороны. Еще в самом начале введения ограничительных мер, мы направляли предложение в федеральные министерства о наложении моратория на принятие каких-либо норм, которые вносили бы новые требования и ограничения, а КоАП, естественно, относится к этой категории», - прокомментировала ИА DEITA.RU бизнес-омбудсмен.

Предложения приморское бизнес-сообщество направляло еще во время первой редакции, тогда они касались штрафов в сфере грузовых перевозок.

Напомним, что на днях Минюст опубликовал новую редакцию будущего КоАП. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов изучив новый текст, выявил, что штрафы выросли по 27 пунктам для ИП, ООО и должностных лиц. При этом штрафы в отношении чиновников уменьшились или остались на прежнем уровне.

«Ведомости» сообщали, что письмо с предложениями по КоАП Борис Титов направлял в минюст. Ране он заявлял, что новый Кодекс может полностью уничтожить инвестиционный климат в России.