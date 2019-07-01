Российским предпринимателям вменили онлайн-кассы, сообщает DEITA.RU.

С 1 июля на предприятиях, работающих по патентной системе налогообложения или платящих единый налог на прибыль, вводятся обязательная отчётность через онлайн-кассы.

Они будут использоваться в торговле или общепите, где нет наёмных работников, а все услуги осуществляются при помощи торговых автоматов.

Как отмечается в комментариях к поправкам, новые меры направлены на обеспечение интересов граждан и организаций, защиту прав потребителей и на полноценный учёт выручки в организациях и у предпринимателей.

Дмитрий Шевченко