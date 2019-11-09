Бизнес переводят на электронные лицензии

Правительство России одобрило поправки в законопроект об отказе от бумажных лицензий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и переводе их на электронное лицензирование, сообщает DEITA.RU по материалам официального сайте кабинета министров.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о переводе на электронные лицензии в марте 2019 года. В соответствии с документом, предусмотрено внедрение так называемой «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Это значит, что вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

Кроме того, проект поправок предполагает исключение из ряда федеральных законов информации о предоставлении бумажной лицензии, а также установление единообразного порядка направления заявлений, связанных с лицензионной деятельностью.

Поправки в закон об электронных лицензиях будут направлены в Государственную Думу в установленном порядке.

Дмитрий Санников