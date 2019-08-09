Российским предпринимателям оказалось сложно получить ссуду в банке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всероссийская общественная организация "Опора России", главной целью которой является поддержка предпринимательства, провела опрос среди представителей малого и среднего бизнеса относительно того, легко ли в нашей стране получить кредит для развития своего дела.

Результаты исследования общественников получились неутешительными. Итоги опроса показали, что 40% субъектов МСП получили отказ в банке при попытке взять кредит на свой бизнес.

С самыми большими сложностями и преградами на пути к заветным заёмным деньгам столкнулся микробизнес. Здесь процент отказов ещё выше - 54% всех обращений не увенчались для предпринимателей успехом.

Дмитрий Шевченко