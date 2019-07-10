Российских предпринимателей ждут послабления, сообщает DEITA.RU.

Правительство предлагает избавить бизнес от ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд. 10 июля соответствующий законопроект рассмотрит в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Документ предлагается установить административную ответственность в отношении должностных лиц, за исключением тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Как поясняют авторы законопроекта, новая норма освободит от административной ответственности индивидуальных предпринимателей за нарушение сроков предоставления сведения в ПФР.

Дмитрий Шевченко