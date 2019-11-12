Новости
Люди Путина: Газовый терминал спроектировали на территории ООПТ
12 Ноябрь 2019, 12:40
Бизнес уходит в лес
12 Ноябрь 2019, 12:20
Встретить новый год без долгов предлагают ДГК и ДЭК
12 Ноябрь 2019, 12:02
«Очень дорого»: россияне переходят с овощей на крупы
12 Ноябрь 2019, 12:00
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
12 Ноябрь 2019, 11:52
Видео: ДТП перекрыло полосу движения на важной трассе
12 Ноябрь 2019, 11:40
Леопарды бегают по приморским дорогам
12 Ноябрь 2019, 11:20
МЧС предупредило об опасности в регионе
12 Ноябрь 2019, 11:00
Бизнес уходит в лес
Депутаты Государственной Думы на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 12 ноября рассмотрят законопроект, который позволит размещать в лесах рекреационные объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, сообщает DEITA.RU.
Документ подготовило правительство Дмитрия Медведева. Как отмечают чиновники в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит качественно повысить уровень отдыха в лесах, а также инвестиционную привлекательность использования лесов.
Законопроектом предлагается регулировать вопросы использования лесов для рекреационной деятельности с возможностью размещения объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений. Поправки хотят внести в Лесной и Градостроительный кодексы, а также в ряд федеральных законов.
В соответствии с документом, объекты для рекреации не могут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка. Контролировать это будут с помощью государственной и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, предусматривающих размещение рекреационных объектов.
Пока же российский лес используется все больше как сырье для наших иностранных партнеров. Ранее стало известно, что по российским данным в Китай в 2017 году было экспортировано 12,9 млн кубометров леса. По данным китайским, в 2017 году Китай импортировал из России 36 млн кубометров леса. Россия тогда импортировала порядка 36% от всего объема и получила за это 4,5 млрд долларов.
Дмитрий Санников