Бизнес уходит в лес

Депутаты Государственной Думы на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 12 ноября рассмотрят законопроект, который позволит размещать в лесах рекреационные объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, сообщает DEITA.RU.

Документ подготовило правительство Дмитрия Медведева. Как отмечают чиновники в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит качественно повысить уровень отдыха в лесах, а также инвестиционную привлекательность использования лесов.

Законопроектом предлагается регулировать вопросы использования лесов для рекреационной деятельности с возможностью размещения объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений. Поправки хотят внести в Лесной и Градостроительный кодексы, а также в ряд федеральных законов.

В соответствии с документом, объекты для рекреации не могут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка. Контролировать это будут с помощью государственной и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, предусматривающих размещение рекреационных объектов.

Пока же российский лес используется все больше как сырье для наших иностранных партнеров. Ранее стало известно, что по российским данным в Китай в 2017 году было экспортировано 12,9 млн кубометров леса. По данным китайским, в 2017 году Китай импортировал из России 36 млн кубометров леса. Россия тогда импортировала порядка 36% от всего объема и получила за это 4,5 млрд долларов.

Дмитрий Санников