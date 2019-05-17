Представительство краевого центра "Мой бизнес" открылось в Уссурийске по адресу ул. Тимирязева, д. 29 в пятницу 17 мая, сообщает DEITA.RU. Теперь предприниматели в режиме "одного окна" могут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку для их получения.

"До недавнего времени все краевые институты развития бизнеса были территориально сосредоточены во Владивостоке. Сейчас мы эту ситуацию меняем. Любые меры поддержки, будь то бесплатные консультации, займы на льготных условиях, помощь в продвижении товаров на экспорт, предприниматели должны получать на месте - в своем городе или районе. Мы начинаем с Уссурийска и до конца года откроем такие же представительства в Арсеньевне, Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем", - сообщил врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

«Нашим предпринимателям не очень удобны было выезжать во Владивосток в связи географическим расположением. А у нас очень много людей, которые хотят к нам обратиться. Нашей основной задачей будет поддержка и помощь бизнесменам, как на начальных этапах, так и в дальнейшем продвижении товара или услуг», - отметил директор уссурийского центра «Мой бизнес» Ярослав Евтеев.





В центре "Мой бизнес" предприниматели могут получить поддержку Гарантийного фонда Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты. Здесь будут предоставляться услуги краевого Центра развития экспорта. Его специалисты помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров. Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории. Центр инноваций социальной сферы помогает в реализации социально-ориентированного бизнеса. Специалисты Регионального центра инжиниринга оказывают поддержку в подборе и внедрении современных технологий для модернизации производства. Здесь же предприниматели смогут оформить заявку Микрокредитной компании Приморского края на предоставление займа на льготных условиях - всего под 7,75% годовых. Инвестиционное Агентство обеспечит сопровождение инвестиционных проектов.





"Набор мер поддержки бизнеса в Приморье достаточно широкий, порой предпринимателю сложно самостоятельно в них разобраться. В центре "Мой бизнес" ему достаточно обозначить свои цели, а наши специалисты предложат те инструменты, которые помогут ему эффективнее развивать свое дело. Мы стараемся находить индивидуальные решения для каждой задачи", - отметил генеральный директор краевого Центра поддержки предпринимательства Евгений Никифоров.





Первый день работы уссурийского центра "Мой бизнес" начался с бесплатного тренинга, на котором предприниматели узнали, как самостоятельно продвигать свои товары и услуги в социальных сетях. В мероприятии приняли участие более 30 человек.

«На сегодняшний момент в Уссурийске работают более 11 000 предприятий, из них 1300 относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно задачам Национального проекта, количество предпринимателей должно расти на 3% ежегодно до 2024 года. Центр "Мой бизнес" будет способствовать ускорению темпов роста численности предпринимателей в нашем городе», - отметила начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Елена Делиу.

Отметим, что развитие сети центров "Мой бизнес" на территории Приморского края является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главный офис центра "Мой бизнес" расположен во Владивостоке на улице Тигровая, д.7. Узнать обо всех действующих мерах поддержки и направить заявку на их получение также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.