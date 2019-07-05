Стало известно, как предприниматели относятся к блокировкам их счетов банками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута рассказал об итогах исследования "Опоры России" о взаимодействии бизнеса с банками.



Как оказалось, проблема блокировки банковских счетов легального бизнеса связана с недостаточной налоговой дисциплиной и недостаточной информированностью предпринимателей, а не с нарушением норм, так называемого, "антиотмывочного" закона.

Как выяснили сами предприниматели, чаще всего проблемы возникают при предоставлении неполного комплекта документов, например, таможенных деклараций. Кроме этого, на процесс может влиять и задолженность по налогам.

Мамута также подчеркнул, что Центробанк совместно с деловыми объединениями подготовил методические рекомендации для предпринимателей, в которых будет описано, как добросовестному бизнесу избежать блокировки счетов.

Дмитрий Шевченко