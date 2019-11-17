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Бизнесмен лишился миллионов в популярной гостинице

Доллары

Российского бизнесмена ограбили в одной из московских гостиниц, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в столичном Главном управлении МВД.

Как стало известно полицейским, гендиректор компании выпивал с малознакомыми людьми в популярной гостинице в ночь на субботу, 16 ноября. Примерно в два часа ночи они избили бизнесмена, связали его кожаным ремнем и, прихватив с собой 100 тысяч долларов, а этом примерно 6,5 миллиона рублей, скрылись в неизвестном направлении.

Мобильный телефон они тоже взяли с собой, чтобы потерпевший не смог оперативно позвонить в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее прошла информация о том, что молодожены во Владивостоке устроили стрельбу из автоматов возле одного из городских ЗАГСов.

Екатерина Брязгунова

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