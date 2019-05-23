Прокуратура наказала предпринимателя за невнимательность, сообщает DEITA.RU.

В красноармейском районе Приморского края контролирующие органы выписали штраф в размере 20 тысяч рублей бизнесмену, который вовремя не оповестил муниципалитет о найме на работу бывшего чиновника.

Согласно действующим нормам, в случае принятия на работу экс-госслужащего, новый начальник обязан уведомить об этом руководство на его прошлом месте работы.

Наказанный рублём предприниматель, видимо, это не знал или просто не захотел выполнять формальную процедуру. За что в итоге и поплатился.