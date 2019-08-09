Домашние заготовки дачников планирует продавать в своем магазине бизнесмен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Своей идеей поделился бизнесмен Иван Зайченко: он собирается пустить в продажу домашние заготовки граждан у себя в магазинах. Задумкой он поделился в своем аккаунте в социальной сети.

Чтобы упростить пожилым людям возможность выйти на покупателя, Зайченко предлагает свои услуги. Он предложил желающим заполнять анкету, оставлять номер своей банковской карты и контакты, приносить товар в его магазины для продажи. Проценты от продажи взиматься не будут.

Бизнесмен надеется, что его примеру последуют и в других магазинах.

Анастасия Туркова