Бизнесменам Приморья помогут сделать нужный для иностранцев продукт

Второго декабря во Владивостоке состоится региональный форум «Экспортный потенциал Приморья», основной темой которого станет экспорт туристических и медицинских услуг. В рамках мероприятия, проводимого центром «Мой бизнес» и краевой администрацией, местным бизнесменам расскажут о нынешних трендах в сфере гостеприимства. Также в рамках форума власти Приморья намерены оценить экспортный потенциал туристических и рекреационных организаций региона, сообщает DEITA.RU.

По словам организаторов, форум станет местом встречи и профессиональных обсуждений более трехсот экспортеров услуг и товаров. Среди ключевых секций помимо туристического экспорта, также будет экспорт медицинских услуг, который нередко является основным драйвером повышения привлекательности той или иной территории у иностранцев. Замглавы Приморья Константин Шестаков отметил, что среди преимуществ приморских организаций – наличие безвизовых или упрощенных визовых режимов для представителей ближайших к нашему региону стран, а также относительная дешевизна самих услуг в пересчете на иностранную валюту.

В рамках сессии по экспорту туристических услуг специалисты подведут итоги прошедших гастрофестивалей и анонсируют новые идеи, которые могут быть полезны для профильных организаций края с точки зрения создания специального продукта для иностранного потребителя.

Гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров добавляет, что приморским организациям мало соответствовать зарубежному уровню предоставления услуг. Необходимо, чтобы этот продукт был представлен в интересном для иностранной аудитории виде. С этим организаторы форума обещают помочь местным предпринимателям в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Форум также станет местом притяжения и производителей товаров, желающих в перспективе занять рынки стран Азии – самого густонаселенного макрорегиона планеты. В частности, на одной из секций гендиректор индийской компании «Джей Ти» Танмай Чакрабарти расскажет, с какой продукцией стоит выходить на его родной рынок.