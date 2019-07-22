Предпринимателей собираются защитить от неправомерных арестов и содержания под стражей, сообщает DEITA.RU.

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу намерена рассмотреть в третьем чтении Госдума на одном из ближайших заседаний. Изменения касаются запрета на продление срок содержания под стражей подозреваемого в случае если его уголовному делу не проводятся активные следственные действия.

Принятие законопроекта позволит выполнить поручение президента о защите предпринимателей от необоснованных арестов, а бизнеса — от разрушения в ходе уголовного расследования.

Таким образом, законодатели хотят обязать следователей указывать причины продлении срока содержания подозреваемых в СИЗО, что в свою очередь позволит исключить продление арестов по повторяющимся основаниям.

Кроме этого, суд сможет получить право продлевать содержание под стражей на меньший срок, если посчитает его достаточным для выполнения необходимых процессуальных действий.

Дмитрий Шевченко