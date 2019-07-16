Депутаты продолжают прорабатывать новый закон, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении проект закона, который запрещает помещать в СИЗО предпринимателей и бизнесменов. Речь идет только о преступлениях по «экономическим» статьям.

Как пишет «Российская газета», закон давно запрещает заключать в СИЗО «экономистов», однако на деле не всегда понятно, кого считать таковыми, поэтому бизнесменов и предпринимателей до сих пор заключают под стражу.

В документе четко прописано, что не всегда статьи УК о мошенничестве значат «экономическую» статью и гарантируют запрет на СИЗО. Например, под стражу все равно попадет компания, которая обманывает людей и получает от этого выгоду.

Зато реальные шансы избежать заключения имеют индивидуальные предприниматели и члены органа управления коммерческой организацией (например, директор компании).

Елена Миронова