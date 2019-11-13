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Бизнесмены показали, как избежать наказания за нелегальное казино

алкоголь, спиртное, бокал, карты, азартные игры, казино

Организаторов незаконного казино из Лесозаводска освободят от уголовного преследования, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Следкоме, двое местных жителей с сентября прошлого года по май текущего собрали подручных и организовали проведение азартных игр. Играть посетители нелегального казино могли как на автоматах, так и по интернету.

«Во время реализации незаконного бизнеса оба обвиняемых получили доход не около 165 тысяч рублей», - отмечают представители ведомства.

Однако, для смягчения своей вины нелегальные бизнесмены пожертвовали в детские учреждения Лесозаводска почти 500 тысяч рублей. Поэтому следственный комитет написал ходатайство о том, чтобы отменить уголовное преследование и остановиться на мере пресечения в виде штрафа.

Трое соучастников, работавших в казино, также пожертвовали детям по 50 тысяч рублей с человека. После этого их так же освободили от уголовной ответственности.

Комментаторы, обсуждающие эту новость в социальных сетях, единодушно удивились довольно скромной сумме заработка незаконных предпринимателей.

«Всего 160 тысяч за полгода? Ну и стоило оно того?!», - удивляются интернет-пользователи.

 

Александра Маслова

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