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Бизнесмены показали, как избежать наказания за нелегальное казино
Организаторов незаконного казино из Лесозаводска освободят от уголовного преследования, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в Следкоме, двое местных жителей с сентября прошлого года по май текущего собрали подручных и организовали проведение азартных игр. Играть посетители нелегального казино могли как на автоматах, так и по интернету.
«Во время реализации незаконного бизнеса оба обвиняемых получили доход не около 165 тысяч рублей», - отмечают представители ведомства.
Однако, для смягчения своей вины нелегальные бизнесмены пожертвовали в детские учреждения Лесозаводска почти 500 тысяч рублей. Поэтому следственный комитет написал ходатайство о том, чтобы отменить уголовное преследование и остановиться на мере пресечения в виде штрафа.
Трое соучастников, работавших в казино, также пожертвовали детям по 50 тысяч рублей с человека. После этого их так же освободили от уголовной ответственности.
Комментаторы, обсуждающие эту новость в социальных сетях, единодушно удивились довольно скромной сумме заработка незаконных предпринимателей.
«Всего 160 тысяч за полгода? Ну и стоило оно того?!», - удивляются интернет-пользователи.
Александра Маслова