Бизнесмены Приморья получат полмиллиона для реализации нацпроекта «Демография»

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Власть сможет заинтересовать предпринимателей, именно такого мнения придерживаются чиновники Приморского края. На заседании в администрации Приморья рассмотрели вопрос развития негосударственного сектора в социальной сфере, сообщает DEITA.RU.
На встрече представители Агентства стратегических инициатив и сотрудники краевого департамента образования и науки обсудили вопрос предоставления грантов бизнесменам, готовым развиваться в направлении организации частных дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Демография». Речь шла даже об организации таких небольших групп, которые будут посещать всего дав-три ребёнка. Приоритетное место занимает организация групп для малышей не старше 3 лет.
Помимо этого, нацпроект предполагает обучение женщин работе няни. Необходимо не только обучить желающих, но и сертифицировать работниц.
Одним из методов поддержки бизнесменов – выдача грантов в размере до полумиллиона рублей на образовательные цели. Рассчитывать на получение данного вида поддержки могут разработчики собственных образовательных программ по какому-либо из направлений: «Я выбираю спорт», «Цифровая среда», «Эффективное образование», «Непрерывное образование и саморазвитие личности», «Новая грамотность».
Всего в Приморье работает 49 краевых проектов, которые касаются всех сфер жизни граждан и соответствуют одиннадцати нацпроектам, утверждённым распоряжениями Президента России Владимира Путина.
Софья Корф