Горе-предпринимателям придётся отдать незаконно занятые участки Минобороны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Главной военной прокуратуры.

Две компании из Владивостока путём изготовления поддельных документов смогли пусть и на короткое время, но всё же стать владельцами части земли, принадлежащей министерству обороны России.

Речь идёт об участке площадью четыре гектара в районе бухты Горностай. Как удалось установить сотрудникам военной прокуратуры Тихоокеанского флота в ходе проверки, ООО "Юридическая компания "Приморье" и НКТ "Поляна" подали в кадастровую палату Приморского края подложные документы, дающие им право использовать данный земельный участок, который оценивается в 74 миллиона рублей.

Теперь в отношении сотрудников компаний возбуждено и уже расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.

Военная прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок из незаконного владения, которое полностью удовлетворили.

Дмитрий Шевченко