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Бизнесмены сэкономили благодаря холодному лету

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общество, переход, люди, город

Погода принесла предпринимателям приятный сюрприз, сообщает DEITA.RU.

Компания Mail.ru смогла выяснить занимательный факт: благодаря тому, что в этом году лето в России было необычайно холодным и, соответственно, было мало жарких дней, бизнесмены практически по всей стране здорово сэкономили на электричестве.

Дело в том, что в жаркие периоды все сотрудники норовят включить либо кондиционер, либо вентилятор. Однако, когда за окном и так холодно, то и надобность в приборах и потреблении лишних киловатт отпадает сама собой.

При этом, как и ожидалось, большинство компаний не смогло назвать точных сумм, которые удалось сэкономить, однако факт остаётся фактом и чем ниже температура, тем ниже счёт за электричество летом.

Ранее сообщалось о том, что в России в бизнес-среде резко возросло количество проверок.

Дмитрий Шевченко

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