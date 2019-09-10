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Бизнесмены сэкономили благодаря холодному лету
10 Сентябрь 2019, 19:00
Погода принесла предпринимателям приятный сюрприз, сообщает DEITA.RU.
Компания Mail.ru смогла выяснить занимательный факт: благодаря тому, что в этом году лето в России было необычайно холодным и, соответственно, было мало жарких дней, бизнесмены практически по всей стране здорово сэкономили на электричестве.
Дело в том, что в жаркие периоды все сотрудники норовят включить либо кондиционер, либо вентилятор. Однако, когда за окном и так холодно, то и надобность в приборах и потреблении лишних киловатт отпадает сама собой.
При этом, как и ожидалось, большинство компаний не смогло назвать точных сумм, которые удалось сэкономить, однако факт остаётся фактом и чем ниже температура, тем ниже счёт за электричество летом.
Ранее сообщалось о том, что в России в бизнес-среде резко возросло количество проверок.
Дмитрий Шевченко
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