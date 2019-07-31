Во Владивостоке состоялась конференция «Серебряный возраст», посвященная предпринимательской деятельности лиц старшего поколения, сообщает DEITA.RU

В мероприятии приняли участие более 150 человек, которые интересуются предпринимательской деятельностью. Экспертами конференции стали профессиональные бизнес-тренеры, а также состоявшиеся приморские предприниматели в возрасте 45+, которые поделились собственными историями успеха. В своих выступлениях они раскрыли вопросы, которые волнуют каждого, кто собирается сделать первые шаги в бизнесе: как стать самозанятым или оформить ИП, что такое «налоговые каникулы», как составить бизнес-план и где найти первых покупателей. Участники также получили практические рекомендации по самопрезентации, ведению переговоров и общению с клиентами.

Конференцию организовал центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» совместно с департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края. Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края (центр «Мой бизнес») Ольга Потарусова отмечает, что средний возраст современного бизнесмена держится на отметке 36 лет, люди от 55 лет – наименее вовлеченная в предпринимательство категория. Во многом это происходит из-за отсутствия информации о том, что существуют меры поддержки начинающих предпринимателей и тех, у кого бизнес существует пока только на уровне идеи.

«У людей «серебряного возраста» большой опыт и много энергии для того, чтобы начать собственный небольшой бизнес. Многие из них уже сейчас создают уникальные продукты и услуги - проводят обучающие мастер-классы, продают ближайшему кругу продукты с собственного огорода, выпечку или кондитерские изделия, шьют одежду, проводят мероприятия в сфере спорта и здорового образа жизни. Зачастую им не хватает знаний и уверенности в себе, чтобы переформатировать свое хобби в полноценный бизнес-проект. Мы готовы в этом помочь, и как раз для этого проводим такие конференции, в центре «Мой бизнес» предоставляем индивидуальные консультации по всем вопросам предпринимательской деятельности», - рассказала зам. генерального директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края (центр «Мой бизнес») Ольга Потарусова.

Губина Любовь Александровна, будучи участницей конференции с теплом отзывается о мероприятии, отмечая, что это отличная возможность общения и обмена опытом.

«Люди в возрасте немножко отдалены от современного мира, с помощью таких мероприятий стараемся быть в курсе событий. Я знаю о мерах поддержки предпринимателей, всё читаю, всё смотрю. Но для того, чтобы начать собственное дело нужны ресурсы, деньги – пока такой возможности нет. Надо обдумать это на семейном совете. Жизнь продолжается, жизнь стала интересная. В наше время подобного не было. Скинуть бы лет 20, как хорошо было бы!»

На мероприятии была организована выставка работ, которые пенсионеры и предприниматели старшего поколения создали своими руками. Среди них – изделия из глины, а также одежда, декорированная вышивкой в традиционном русском стиле.

Отметим, что оказать содействие всем, кто хочет заняться бизнесом, готовы и в службе занятости Приморья. Будущим бизнесменам предлагают пройти обучение по основам предпринимательства, предоставляют финансовую поддержку на открытие собственного дела. Так, в 2018 году за услугой самозанятости к специалистам обратились порядка 200 приморцев старше 50 лет. Из них 18 человек, самому старшему из которых 59 лет, открыли свое дело. С начала текущего года таких обращений около 120, из них 14 человек в первом полугодии зарегистрировали свой бизнес.

«Одним из основных сегментов проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» является содействие занятости граждан возраста 50+. Мы, помогаем людям в поиске подходящей работы, оказываем психологическую поддержку, предлагаем пройти переподготовку востребованным на рынке труда профессиям. Для некоторых предложение обучиться основам бизнеса оказывается неожиданным. Тем более приятно, когда это предложение оказывается самым верным и дает отличный результат», — говорит и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая.

Отметим, что узнать о предстоящих мероприятиях центра «Мой бизнес» и зарегистрироваться для участия можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края в разделе «Календарь событий».

Софья Корф