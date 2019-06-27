Предпринимателей тревожит перспектива оказаться за решёткой за экономические просчёты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Организация по защите прав бизнесменов "Опора России" обратилась к председателю Верховного суда России с опасением о том, что даже неумышленные налоговые нарушения могут привести к реальным срокам заключения предпринимателей.

Поводом для обращения стали нормы, прописанные в проекте постановления пленума Верховного суда об ответственности за налоговые преступления среди представителей бизнеса.

По мнению объединения, размытость формулировок в документе грозит усилением давления на бизнес. Как сообщили в "Опоре России", теперь предприниматели считают, что инициировать уголовное преследование можно будет даже в том случае, когда налоговое законодательство было нарушено без злого умысла или по ошибке.

Если документ будет принят в текущей редакции, то представители бизнеса опасаются, что возникнут риски изменения подхода и к администрированию налогов.

Дмитрий Шевченко