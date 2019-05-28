Госдолг Украины вырос за прошедший год до огромных размеров, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал Минфин Украины.

Как пишет РИА ФАН, за апрель текущего года он увеличился на 1,03 миллиарда долларов или 22,22 миллиарда гривен. Сейчас он составляет 79,82 миллиарда долларов.

При этом внешний долг страны на конец апреля составил 50,24 миллиарда долларов, а внутренний – 29,58 миллиарда долларов.

Украинский олигарх Игорь Коломойский рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг, взяв пример с Греции.

Политолог Андрей Иванов, в свою очередь, отметил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Киев потеряет уважение своих зарубежных партнеров. Эксперт напомнил, что у Украины нет собственных ресурсов для развития страны.

Анастасия Туркова