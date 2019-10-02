Благотворительный русско-японский концерт в помощь детям с онкологией откроет фестиваль культур стран АТР

«Во имя жизни» - благотворительный русско-японский концерт в помощь детям с онкологическими заболеваниями состоится 5 октября на сцене Приморской краевой филармонии. Концерт проходит при содействии фонда «Сохрани жизни» и откроет фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает DEITA.RU.

В концерте примут участие русские и японские хоровые коллективы, ансамбль колокольчиков. Прозвучат хоровые произведения русских и японских композиторов. Состоится премьерный показ оперы Юки Андо «Сэмпо Сугихара. Сакуры надежды». Опера говорит о японском дипломате Тиунэ Сугихары, спасшем жизни тысячам людей еврейской национальности от нацистского преследования во время Второй мировой войны. Тиунэ Сугихару называют «японским Шиндлером».

Концерт благотворительный. Вход на него свободный, по бесплатным билетам. Билеты, при их наличии, можно получить в кассе Приморской краевой филармонии. В антракте будет разыграна благотворительная лотерея. Пройдёт ярмарка изделий ручной работы. Дети, подопечные центра «Сохрани жизнь», сделали журавликов в стиле оригами. Журавликов подарят каждому, кто оставит пожертвование в фонд. Все собранные средства будут направлены в помощь детям, находящимся на лечении в детском краевом онкогематологическом центре.

«Творчество всегда открывает сердца и души. На концерт придут люди, которым небезразлична судьба детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, как наши подопечные – дети с онкогематологичекими заболеваниями. Для нас очень важно, что об этой проблеме говорят, что её замечают. Собранные средства помогут закрыть такие потребности, как перелёты в Москву на лечение, приобретение лекарств, которые не входят в бесплатный перечень, обследования, которые не входят в квоты. Несмотря на то, что государство обеспечивает большую часть потребностей и финансирует детскую онкологию, всё равно есть нестандартные ситуации, и благодаря общей помощи лечение не останавливается, и всё делается для того, чтобы дети выздоравливали быстрее», - говорит директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Опера «Сэмпо Сугихара. Сакуры надежды» будет исполнена во втором отделении концерта. То, что Владивосток выбран местом премьеры в России, неслучайно. Мировая премьера оперы состоялась в 2015 году в Национальном Драматическом театре Литвы, так как основное действие в происходит именно в Вильнюсе, где дипломат Тиунэ Сугихары спасал еврейских беженцев, выписывая им визу в Японию. Владивосток – город, который сыграл огромную роль в истории спасения – именно сюда прибывали беженцы, следуя из оккупированной нацистами Прибалтики через всю Россию по Транссибирской Магистрали. Во Владивостоке их ждали японские суда, на которых людей перевозили в Японию. Так спасались жизни.

Была у Тиунэ Сугихары и личная трагедия. Один из его сыновей умер от лейкемии. И это символично, что все средства, собранные во время концерта «Во имя жизни», пойдут в помощь детям с онкогематологичекими заболеваниями.

Ирина Павленко