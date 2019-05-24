Утро пятницы, 24 мая, не задалось у жительницы Владивостока. Она двигалась по одной из дорог острова Русского и улетела в кювет, сообщает DEITA.RU.

По словам автолюбительницы, ДТП случилось на той злосчастной дороге, на которой еще совсем недавно митинговали местные жители и требовали привести ее в порядок. «Знаете, где это произошло? На грунтовой дороге между Ворошиловской батареей и поселком Экипажным. Вчера после дождя там прошел грейдер и оставил после себя огромные камни. Именно из-за них машину развернуло на повороте, и я улетела в кювет», — уверяет Марина.

Эксперт агентства же отметил, что грунтовые дороги после дождя становятся скользкими, если при отсыпке используется дресьва - смесь глины, которая обычно добывается в близлежащих карьерах. На специальной смеси для грунтовых дорог обычно экономят, она дорогая. Поэтому периодически случаются такие казусы.

К счастью, девушка в аварии не пострадала, что нельзя сказать о машине, которую проезжающие автолюбители выдернули из кювета и помогли доставить в автосервис.

Стоит отметить, что днем ранее, 23 мая, городская администрация отчиталась о том, что грунтовые дороги острова Русского приводятся в порядок, и заверила граждан, что поддерживает их «в хорошем состоянии, чтобы обеспечить более комфортный проезд для жителей». К слову, работы по отсыпке и грендированию дорожного полотна проводят специалисты МУП «Содержание городских территорий».

«Сомнительное благоустройство! — Возмущается Марина, рассматривая фотографии на сайте мэрии. — Да, именно такие камни попадают под колеса, и именно из-за них мне предстоит дорогостоящий ремонт автомобиля». На предложение взыскать стоимость ремонта с городских властей через суд девушка отреагировала скептически: «Для этого нужно вызываться ГИБДД на место аварии. И сколько я буду нашу доблестную полицию ждать на грунтовой дороге: сутки или двое?».

А между тем администрация дальневосточной столицы уже не первый год обещает заасфальтировать дороги на Русском острове. И вот 22 апреля текущего года городская и краевая администрации выпустили радостные новости о том, что многострадальные грунтовые дороги острова на мыс Поспелова и бухту Новик наконец-то приведут в порядок, а конкретнее – сначала разровняют их грейдером, а уже летом заасфальтируют.

Как ранее DEITA.RU писало, "земельные участки, на которых планируется строительство, находятся в собственности Минобороны", поэтому вопрос каким образом его планируют асфальтировать, остается открытым.

Екатерина Брязгунова