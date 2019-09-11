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Благоустройству территорий поставили двойку

11 Сентябрь 2019, 10:39

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Реализацию мероприятий по благоустройству дворов, парков и общественных пространств в регионе обсудили депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, сообщает DEITA.RU.

Поводом для разговора стал отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края, проверившей исполнение подпрограммы   «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края».

Денег на благоустройство в краевом бюджете было выделено прилично: 2,8 млрд рублей. В 2017 году в Приморском крае было благоустроено 254 дворовые территории, 58 территорий общего пользования и 6 городских парков, в 2018 году - 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков.

Однако, наряду с традиционными нарушениями: плохим качеством выполнения работ и нецелевым расходованием бюджетных средств, аудиторы отметили отсутствие комплексного подхода к решению вопросов благоустройства, в результате чего остались не решенными проблемы, связанные с не обустроенностью как придомовых, так и общественных территорий, и парков.

Ведь что толку от детской площадки, к которой и подойти сложно? По информации председателя КСП Юрия Высоцкого, на 13 территориях из 24, где поставлены детские площадки, в неудовлетворительном состоянии находятся дороги и тротуары. В 27 из 44 придомовых территорий Владивостока, в которых в 2018 году было выполнено асфальтирование и устройство детских площадок, не хватает освещения, в 5 дворах, заасфальтированных в рамках программы, отсутствуют детские площадки.

Кроме того контрольным мероприятием установлено, что в краевом центре не решается вопрос устройства (реконструкции) водоотводных сооружений, что не позволяет достигнуть должного уровня комфорта при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

В Уссурийском городском округе были выполнены работы по благоустройству сквера имени В. Кузьменчука, что позволило создать новую общественную территорию. В то же время жители городского округа отмечают, что из-за отсутствия в сквере общественных туалетов уровень комфорта благоустроенной территорий не достигнут.

В 2019 же году из 222 объектов в рамках программы формирования комфортной городской среды в крае сделаны 68, из 1000 дворов благоустроены 231. По информации профильного департамента, погодные условия в этом году серьезно осложняют реализацию программы, поэтому возрастают требования к качеству работы подрядчиков. В числе отстающих муниципалитетов – Владивосток, где не удается найти подрядчика для благоустройства Пушкинского сквера.   

В своем решении комитет отметил крайне низкий в 2019 году уровень доведения субсидий до муниципальных образований и процент завершенных работ по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края.

Депутаты рекомендовали профильному департаменту устранить недостатки, выявленные КСП в ходе контрольного мероприятия, проанализировать причины неудовлетворительного исполнения
госпрограммы "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" и провести обучение представителей профильных подразделений органов местного самоуправления по подготовке документов для предоставления субсидий на 2020 год.

Дмитрий Санников

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