Источник изображения: Сергей Трейне
Столице второго августа с погодой повезет больше, чем остальной территории края: ее минуют опостылевшие осадки, сообщает DEITA.RU. Информацию передает Примгидромет.
И даже тумана не будет – зато ожидается жаркая погода до тридцати двух градусов, разбавляемая порывами юго-западного и западного ветра до одиннадцати м/с.
Примерно такая же ситуация в остальной части региона. Есть лишь два уточнения: воздух в регионе за пределами столицы прогреется до тридцати трех градусов, кое-то прогнозируют несильные дожди.
Анастасия Туркова
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