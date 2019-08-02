Столице второго августа с погодой повезет больше, чем остальной территории края: ее минуют опостылевшие осадки, сообщает DEITA.RU. Информацию передает Примгидромет.

И даже тумана не будет – зато ожидается жаркая погода до тридцати двух градусов, разбавляемая порывами юго-западного и западного ветра до одиннадцати м/с.

Примерно такая же ситуация в остальной части региона. Есть лишь два уточнения: воздух в регионе за пределами столицы прогреется до тридцати трех градусов, кое-то прогнозируют несильные дожди.

Анастасия Туркова