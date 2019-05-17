Не все могут позволить себе просто купить жильё, сообщает DEITA.RU.

Дональд Трамп взял в прошлом году ипотеку. Об этом свидетельствует отчёт службы по правительственной этике президента. По информации Palm Beach Daily News, цена вопроса составила более двадцати пяти миллионов долларов.

На эти деньги, сыновья Трампа купили у одной из сестёр президента дом с девятью комнатами во Флориде.

Всего, согласно отчёту, на Трампе висит 14 кредитов. Три из них — на сумму более чем 50 миллионов долларов.