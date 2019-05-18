Зеленскому не удастся распустить Раду, ему не оставили такой возможности, сообщает DEITA.RU. Информацию передает «Лента.ру».

Так, председатель фракции «Народного фронта» в Верховной Раде Максим Бурбак объявил о выходе своей партии из правящей коалиции и сообщил, что новый президент избран, и теперь парламенту нужно сформировать новую коалицию для повесток дня. Тогда же спикер парламента Андрей Парубий, сделал объявление: правящая коалиция «Европейская Украина» прекращает свое существование.

Напомним, что Зеленский принял решение распустить Верховную Раду. Теперь у парламента есть 30 дней, чтобы сформировать новое большинство – согласно закону, до истечения этого периода роспуск парламента невозможен. Но даже если коалицию не успеют сформировать, до окончания действия ее полномочий останется меньше полугода. Исходя из этого, распустить парламент Зеленский попросту не сумеет.

Анастасия Туркова