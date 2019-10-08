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Блогер опозорил полпреда президента

Трутнев

Известный своим негативным отношением к Владивостоку блогер вновь опустил город, назвав его деревней, сообщает DEITA.RU.

Известный блогер-урбанист Илья Варламов вновь посвятил текст Владивостоку. И снова обрушился с критикой на город. Однако на этот раз досталось не только автомобилизированному Владивостоку, но и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

В тесте под названием «Как сделать из столицы деревню» Илья Варламов рассуждает над словами полпреда мэру о том, что надо расширять дороги и делать развязки. Это и поможет Владивостоку избавиться от пробок.

Однако у Варламова свое мнение: не надо расширять дороги: надо делать город удобным для пешеходов. Развивать общественный транспорт, заботиться о комфорте велосипедистов и расшить тротуары. Так и делают в Москве и европейских городах. Суть, по словам Варламова, проста: если больше людей смогут передвигаться пешком, пробок станет меньше.

«Как вы поняли, Юрий Трутнев совершенно не разбирается в вопросах транспорта и урбанистики, хотя позволяет себе диктовать условия городам и целым регионам», – написал блогер. Он также посоветовал Юрию Трутневу пройтись по Владивостоку пешком, желательно с коляской.

Елена Миронова

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