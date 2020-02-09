Блогер Варламов предложил премировать учителя за разбор нецензурных слов

Известный блогер отреагировал на скандал, который разбирается вокруг инцидента в одной из школ Уссурийска, сообщает ИА DEITA.RU. Блогер удивлён вниманием прокуратуры к педагогу и предлагает выписать премию учительнице, использующей столь нестандартные методы обучения.



Илья Варламов считает, что родители должны объяснить ребёнку, где нецензурная лексика неуместна. Так как отсутствие воспитания позволяет школьникам применять мат во время образовательного процесса, блогер счёл поступок учительницы уместным и отмечает, что «она просто хорошо делала свою работу».

Напомним, после публикации в социальный сетях Приморского края видеоролика с разбором нецензурных слов был спровоцирован настоящий скандал. Прокуратура заинтересовалась школой и педагогом. Вместе с тем директор средней школы №14 города Уссурийска Илья Вологин рассказал, что видео является давним и снято не менее полутора лет назад. Как сообщает директор школы, по факту инцидента уже была проведена проверка.