Такую идею высказал глава Минприроды, сообщает DEITA.RU.



Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин выступил с необычной идеей. Как пишет РИА Новости, он предлагает отправлять популярных блогеров на места ЧС: пожаров или потопов.

По мнению Кобылкина, такой ход позволит минимизировать распространение фейковых новостей о происшествиях. А информация в сторис и постах с мест происшествий поможет россиянам увидеть, как обстоят дела на самом деле.

Елена Миронова