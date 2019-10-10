Блогеры сравнили цены на продукты в России и Украине

Вывод может не понравиться властям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Блогеры решили провести масштабный эксперимент. Для этого они отправились в супермаркет в Саратове и Киеве – чтобы сравнить цены на популярные продукты.

Оказалось, что большинство продуктов стоят в России дешевле, чем на Украине. Например, картошку в Саратове можно купить за 122 рублей, а в Киеве – за 14 гривен (39 рублей). Рис в России стоит от 59 рублей, а на Украине – от 55,14 рублей. Макароны в России продают за 50 рублей, в Киеве – за 111 рублей.

Литр молока в России стоит 41,9 рубля, а на Украине – 47,8.

Вывод, к которому пришли блогеры: большинство продуктов из продуктовой корзины дешевле в России.

Елена Миронова