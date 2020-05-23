Блокировать счета россиян будут по новым причинам

С целью предотвращения возможности отмывания денег, российские власти вводят новые ограничения для держателей банковских счетов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".



Росфинмониторинг ввёл новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к рискованным сферы, связанные производством и продажей медицинской продукции.

Кроме этого, особое внимание контролирующих органов теперь будет уделяться распределению бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения, обусловленных эпидемией коронавируса.



Также стало известно, что внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий предложено и самим российским банкам.