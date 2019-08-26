Банковские карты заблокировать на 30 дней. С таким предложением выступила Ассоциация банков России, сообщает DEITA.RU.

Банкиры предлагают блокировать карты на 30, когда на них приходят подозрительные средства.

У этой инициативы появились противники, которые предположили, что карты по таким схемам будут блокировать у обычных физических лиц. В результате обычные граждане могут столкнуться с проблемой, как многие представители МСП, когда у них блокируют счета под предлогом проверки, а для ускорения процедуры просят заплатить.

Отметим, что против этой же инициативы пока выступил регулятор. Центробанк считает, что подобные меры дадут обратный эффект, а банки будут блокировать карты, когда уже мошенники выведут средства.

Напомним, что за прошлый год россияне потеряли на 44 процента денег больше, чем в предыдущем году. Общая сумма потерь из-за мошенничества оставила 1,3 миллиарда рублей. За первые полгода нынешнего года количество мошеннических операций выросло в восемь раз.

Иван Юрьев