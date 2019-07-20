Эзопсихолог, экстрасенс, общественный деятель и финалист телевизионного проекта «Черное-белое» Эмма Райман вступила в ряды КПРФ, сообщает DEITA.RU.

Об этом очаровательная блондинка-эзотерик сообщила в социальных сетях. По ее словам, она вступила в Коммунистическую Партию Российской Федерации по нескольким причинам.

«Во первых убеждения совпадают. Партия оппозиционная.

Во вторых, потому что нет дискриминации на религиозной почве, нет порицания моей деятельности. Члены партии, прежде всего, оценивают поступки! Кстати приняли меня довольно тепло и дружелюбно. Люди серьезные, настрой боевой», - пишет Эмма Райман.





Поддержку КПРФ экстрасенс обещает весьма неожиданную. «Сегодня состоялось заседание Райкома Красносельского района, на котором члены партии единогласно проголосовали за мое вступление. Теперь ждем партийного билета! А еще пора представить общественности новый вид магии (про черную и белую, вы наверняка слышали) представляю вам – КРАСНУЮ!!!», - делится впечатлениями с подписчиками Эмма Райман.

Дмитрий Санников

Фото: https://vk.com/rayman