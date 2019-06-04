Похожие на скинхедов хулиганы пытались устроить драку в центре Владивостока, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в полицию позвонила бдительная горожанка и рассказала и подозрительных молодых людях, совершивших хулиганские действия. По словам гражданки, что возле одного из торговых центров на Светланской двое одетых как скинхеды парней с короткими стрижками пытались устроить драку с гражданами азиатской внешности. «С хулиганами была блондинка, которая также активно принимала участие в словесной перепалке», — уверяет женщина.

Когда на происходящее обратили внимание другие прохожие, молодые люди с девушкой быстро ушли в неизвестном направлении.

Женщина описала приметы хулиганов и попросила стражей порядка обратить на них внимание, чтобы они не устроили потасовку где-нибудь в другом месте.

Полицейские выслушали звонившую и приступили к проверке полученной информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов