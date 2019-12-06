Boeing остановит выпуск самолетов

Остановка выпуска авиалайнеров 737 MAX стала возможной в том случае, если произойдет длительная задержка в возобновлении эксплуатации самолетов, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует агентство Reuters.

Компания Boeing отправила письмо для представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США, согласно которому корпорация утверждает, что прекращение или значительное сокращение производства данных авиалайнеров сильно не скажется на доходах, а также чистой прибыли компании.

Напомним, в конце октября 2018 года новейшее воздушное судно 737 MAX потерпело крушение в тот момент, когда покидало аэропорт Джакарты (Индонезия). Во время ЧП погибли почти 200 человек.

Екатерина Брязгунова