Боевик признался, что должен был взорвать корабль во Владивостоке

Его на территорию России не пустили спецслужбы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев рассказал на суде, что был послан сирийскими боевиками в 2017 году во Владивосток, чтобы подорвать военный корабль. Однако его с территории Украины в Россию не пропустили спецслужбы.

Сейчас Турдиев проходит свидетелем по делу теракта в питерском метро 2017 года. Он в своих показаниях рассказал, что пошел в боевики ради денег: на родине низкая зарплата. В лагере он видел исполнителя теракта в Питере – тот готовился.

Дело по теракту во Владивостоке вывели в отдельное производство.

Елена Миронова