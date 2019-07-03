1 июля в городе Большой Камень Приморского края состоялось торжественное открытие мемориала в память воинам, погибших в локальных войнах, защищая интересы страны. Мероприятие прошло в честь "Дня ветеранов боевых действий и локальных войн".

В открытии приняли участие представители администрация города, члены Приморского отделения "Боевого Братства" и "Союза Десантников России", ветераны и общественность.

"Мы чтим память воинов, всех патриотов, кто отдал жизнь в мирное время, защищая интересы России. В честь героев, сегодня мы открываем мемориал, который посвящен их мужеству!" - сказал Виктор Тарабарин, заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство".

Дмитрий Шевченко



