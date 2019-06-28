Мероприятие прошло в городе Ковров, сообщает DEITA.RU.

Подведение итогов очередной учебной смены было приурочено к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В событии приняла участие и делегация из Приморского края в лице молодёжного крыла регионального отделения "Боевого Братства". По итогам смена она заняла 2 место.

По словам участников смены, приморские ребята отлично справились с поставленными задачами и хорошо себя проявили. Самое главное, как отметили представители общественной организации, ребятам удалось сдружиться и стать крепким коллективом.

Дмитрий Шевченко



