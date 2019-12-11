«Боевое братство» Приморья почтило память воинов Чеченской кампании

Возложить цветы и почтить минутой молчания героев-воинов и патриотов России 11 декабря вышли в городе Большой Камень десятки неравнодушных горожан, общественников, военных и чиновников. Акцию посвятили 25-летию Чеченской войны, сообщает DEITA.RU

Несмотря на снег и ветер, обрушившиеся в этот день на многие города Приморья (в том числе, и Большой Камень), участники мероприятия с готовностью приняли удар на себя, и вышли, что называется, полным составом. Здесь присутствовали и отряд Юнармии «Юный десантник», и их старшие товарищи - члены городского военного общества «Боевое Братство». Виктор Тарабарин, как зампредседателя межрегионального отделения патриотической организации, держал слово перед публикой.

«Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. Не все вернулись с той злополучной войны. Отголоски чеченской войны звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на Северном Кавказе. Для многих Чеченская война обернулась потерей самых близких, самых родных и любимых людей- сыновей, мужей, братьев и отцов», - сказал он.





Кроме «Боевого братства», свои участием почтили память героев Чеченской кампании горожане и общественники, а также представители городской власти. В числе последних оказались и заместитель главы городского округа Игорь Коус, а также советник главы города Сергей Улеско. В ходе акции участники возложили цветы к мемориалу «Воинам погибших при исполнении служебного и воинского долга в локальных конфликтах» и почтили умерших минутой молчания.

Евгений Черемухин