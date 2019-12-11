Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
«Боевое братство» Приморья почтило память воинов Чеченской кампании
Возложить цветы и почтить минутой молчания героев-воинов и патриотов России 11 декабря вышли в городе Большой Камень десятки неравнодушных горожан, общественников, военных и чиновников. Акцию посвятили 25-летию Чеченской войны, сообщает DEITA.RU
Несмотря на снег и ветер, обрушившиеся в этот день на многие города Приморья (в том числе, и Большой Камень), участники мероприятия с готовностью приняли удар на себя, и вышли, что называется, полным составом. Здесь присутствовали и отряд Юнармии «Юный десантник», и их старшие товарищи - члены городского военного общества «Боевое Братство». Виктор Тарабарин, как зампредседателя межрегионального отделения патриотической организации, держал слово перед публикой.
«Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. Не все вернулись с той злополучной войны. Отголоски чеченской войны звучат до сих пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на Северном Кавказе. Для многих Чеченская война обернулась потерей самых близких, самых родных и любимых людей- сыновей, мужей, братьев и отцов», - сказал он.
Кроме «Боевого братства», свои участием почтили память героев Чеченской кампании горожане и общественники, а также представители городской власти. В числе последних оказались и заместитель главы городского округа Игорь Коус, а также советник главы города Сергей Улеско. В ходе акции участники возложили цветы к мемориалу «Воинам погибших при исполнении служебного и воинского долга в локальных конфликтах» и почтили умерших минутой молчания.
Евгений Черемухин